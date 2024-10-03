Maçın adamı seçilen Orkun Kökçü eski hocasını unutmadı

Benfica’nın Atletico Madrid’i 4-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinde maçın adamı Orkun Kökçü oldu. Milli yıldız, takımının 4. golünü atarken oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bıraktı.

Geçen sezon yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan Orkun Kökçü, bu sezon performasnını büyük ölçüde artırdı. Yıldız oyuncunun yeni hocası Bruno Lage ile adeta yeniden doğduğu belirtiliyor.

Maç sonu açıklama yapan Orkun Kökçü, eski hocası Roger Schmidt’e gönderme yaptı. Milli yıldız, "Elbette çok mutluyum çünkü geçen yıl zor anlar yaşadım ve şimdi Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, teknik ekibimiz var. Çok önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Şimdi lig maçına odaklanacağız” dedi.

Portekiz basınının sürekli olarak kendisine eski teknik direktör Schmidt'i sormasıyla ilgili "Artık eski teknik direktörle ilgili kötü söz söylemek istemiyorum, geleceğe odaklanıyorum" diyen genç futbolcu, Bruno Lage'nin getirdiği sistemde oynamayı sevdiğini vurguladı.

Portekiz basını, Benfica'nın Atletico Madrid karşısında aldığı farklı galibiyetle "bayram gibi bir gece yaşadığını" yazarak, gecenin baş aktörleri arasında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da olduğunu belirtti.