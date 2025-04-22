Maçın en iyi oyuncusuna kuzu hediye ettiler

Kaynak: AA
Maçın en iyi oyuncusuna kuzu hediye ettiler

Norveç ekibi Bryne, maçın en iyi oyuncusuna verdiği ödülle dikkat çekti. Bryne, 3-1 kazandıkları maçın en iyi oyuncusuna kuzu hediye etti.

Norveç Birinci Futbol Ligi (Eliteserien) ekibi Bryne, Haugesund'a karşı 3-1 kazanılan maçın oyuncusuna kuzu hediye etti. Eliteserien'in üçüncü haftasında Bryne, Haugesund'u ağırladı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Bryne, 22 yıl sonra yükseldiği Eliteserien'de sezonun ilk galibiyetini aldı.

Takımının ilk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Norveçli futbolcu Axel Kryger ise yeşil sahalarda ender görülen bir şekilde kuzuyla ödüllendirildi.


Yerel tarım ve hayvancılık bağlarıyla bilinen Bryne Kulübü, daha önce de maçın oyuncusu seçilen futbolculara ödül olarak yumurta ve süt vermişti.

Ayrıca taraftarlar, kulübün çiftçilikle bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

Son Haberler
3 yaşındaki çocuktan 8 saat süren inanılmaz firar!
3 yaşındaki çocuktan 8 saat süren inanılmaz firar!
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi
İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi
Hobiyle yeniden başla! Mutluluğun sırrı
Hobiyle yeniden başla! Mutluluğun sırrı
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı