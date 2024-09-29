Maçka parkında dehşet. Kadın gazeteci ve arkadaşı saldırıya uğradı

28 Eylül’de Maçka Parkı’nda meydana gelen olayda, gazeteci ve yazar Güler Kömürcü, arkadaşları ile yürüyüş yaparken, tasmasız gezen bir köpek ve sahibine rastladı.

HEM TASMASIZ KÖPEK GEZDİRDİ, HEM SALDIRDI

Güler Kömürcü ve arkadaşı köpeği tasmasız gezdiren vatandaşı uyardı. Yapılan uyarıyı kendine yediremeyen saldırgan, önce küfürler etmeye başladı, ardından da Güler Kömürcü ve arkadaşına tekme tokat saldırdı.

Kömürcü ve arkadaşını yumruklarla 10 dakika boyunca darbeden saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan Güler Kömürcü ve arkadaşı yaşanan olay sonrası polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, köpeğin sahibinin kimliği D.Ö. olduğu belirlendi. Saldırgan aynı gün içinde Şişli Harbiye Mahallesi’nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şahıs, “kasten yaralama” ve “tehdit - hakaret” suçlarından adli makamlara sevk edildi.

"SALDIRIYA UĞRADIK CEZA?"

Gazeteci ve Yazar Güler Kömürcü yaşanan olayı sosyal medya platformu X hesabından anlattı. Kömürcü, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“SALDIRIya ugradik..CEZA ...?

Dün, öglen saatleri semtimizdeki Maçka Demokrasi Parkinda arkadasim ve de semtsakinleri ile olagan yuruyuşumuzu yaparken, iri saldirgan kopegi ile yanimizdan gecen sahisa "köpeginize tasma takin lutfen, tasmasiz gezdirmek yasak" deyince adam igrenc kufurler, agir tehditlerle birden bize birden saldirdi ve vurmaya, yumruklar atmaya basladi, arkadasimi ciddi yaraladi/yere yatirip 30 kez başina tekme atti, beni 2defa yumrukladi, oradaki vatandaslara da saldirdi darp etti (video altta) 10 dakika boyunca piskopat hepimizi yumrukladi Sonra da yuruyup gitti!!! Ve elbette hemen sikayetci olduk Sag olsun ŞIŞLI EMNIYET MUDURLUGU'nun gayretleri ile "sabika kaydi olan şu piskopat (kacarken resmini ben cektim-videoyu diger vatandaslar cekti)gece yakalandi **Simdi SAVCIYA CIKARILACAK, tehdit,bilerek isteyerek cana kast, yaralama, saldiri, ***Savci, bu piskopat saldirgani salivermez yine sokaklara yollamaz degil mi? Emniyetimiz hassasiyetle geregini yapti Yargida

@yilmaztunc

emsal ceza verir, bu piskopati tutup sokaga birakmaz degil mi?? Sn

@AliYerlikaya

, Sn

@gul_davut

sizlere ve de Şişli Emniyet Mudurüne, tum ekibine teşekkürlerimle”