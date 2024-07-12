Mackenzie Arnold'un yeni takımı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mackenzie Arnold'un yeni takımı belli oldu

Eski West Ham kalecisi Mackenzie Arnold, NWSL ekiplerinden Portland Thorns'a katıldı.

30 yaşındaki yıldız kaleci, Londra temsilcisiyle dört yıl geçirdi ve toplamda 90 maça çıktı.

2023/24 sezonunda takımı West Ham'ın kaptanlığını yapan Arnold, Kate Longhurst ve Gilly Flaherty'nin ardından kulübün en çok forma giyen tüm üçüncü oyuncusuydu.

West Ham, Haziran sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından Avustralyalı milli oyuncunun ayrıldığını resmen açıkladı. Arnold şimdi okyanusun diğer yakasına, ABD'ye taşınmaya hazırlanıyor.

Portland Thorns'tan yapılan açıklamada Arnold'un 2026 sezonuna kadar sürecek bir anlaşmaya imza attığı ve sözleşmesinde artı bir opsiyonunun bulunduğu da bildirildi.

Portland'ın genel müdürü Karina LeBlanc transfer hakkında "Kulüp, başından beri tüm pozisyonlarımızda rekabete öncelik verdi ve her yıl en üst düzeyde rekabet edebilecek, şampiyonluklar kazanabilecek takımlar yaratmayı hedefledi. Arnold'un da bu amaç için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

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