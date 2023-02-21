Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

BUGÜN:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu devam ediyor.
Saat 23'te iki mücaedele oynanacak.
Eintracht Frankfurt, Napoli'yi konuk edecek. Karşılaşmayı Mirza Şeker değerlendirecek.
Bir diğer karşılaşma Liverpool-Real Madrid arasında oynanacak. Karşılaşmayı Turgay Beşyıldız yazacak.
YARIN:
Yarın'da Şampiyonlar Ligi'nde 23'te iki maç oynanacak. Inter, evinde Porto'yu konuk edecek. Karşılaşmayı Sedat Kaya değerlendirecek.
Manchester City, Leipzig deplasmanına çıkacak. Maçı Gürel Yurttaş yazacak.
PERŞEMBE:
Perşembe günü temsilcimiz Trabzonspor, Basel deplasmanına çıkacak. Saat 23'te oynanacak mücadeleyi Turgay Beşyıldız değerlendirecek.
Avrupa Ligi'nde Manchester United, Barcelona'yı konuk edecek. 23'teki maçı Fatih Saboviç yazacak.
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