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Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:55
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Maçlar biter bitmez yazacaklar. Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da

Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
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BUGÜN:

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu devam ediyor.

Saat 23'te iki mücaedele oynanacak.

Eintracht Frankfurt, Napoli'yi konuk edecek. Karşılaşmayı Mirza Şeker değerlendirecek.

Bir diğer karşılaşma Liverpool-Real Madrid arasında oynanacak. Karşılaşmayı Turgay Beşyıldız yazacak.

YARIN:

Yarın'da Şampiyonlar Ligi'nde 23'te iki maç oynanacak. Inter, evinde Porto'yu konuk edecek. Karşılaşmayı Sedat Kaya değerlendirecek.

Manchester City, Leipzig deplasmanına çıkacak. Maçı Gürel Yurttaş yazacak.

PERŞEMBE:

Perşembe günü temsilcimiz Trabzonspor, Basel deplasmanına çıkacak. Saat 23'te oynanacak mücadeleyi Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

Avrupa Ligi'nde Manchester United, Barcelona'yı konuk edecek. 23'teki maçı Fatih Saboviç yazacak.

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