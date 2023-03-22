Spor Toto 1. Lig ve Milli Takım'ın maçlarının heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

CUMA:
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, evinde Altınordu'yu konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.
CUMARTESİ:
Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Millilerimiz, Ermenistan karşısına çıkacak. Saat 20'yi gösterdiğinde başlayacak maçı Gürel Yurttaş ve Fatih Saboviç değerlendirecek.
PAZAR:
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'u takibi sürdüren Eyüpspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 19'daki maçı Mirza Şeker yazacak.
28 MART SALI:
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Hırvatistan'ı konuk edecek.
Saat 21.45'te başlayacak maçı Sedat Kaya ve Turgay Beşyıldız değerlendirecek.
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