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Spor Toto 1. Lig ve Milli Takım'ın maçlarının heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Milli takımın maçlarının ve Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçların heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 20:42
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Maçlar biter bitmez yazacaklar. Spor Toto 1. Lig ve Milli Takım'ın maçlarının heyecanı Yeniçağ'da

Spor Toto 1. Lig ve Milli Takım'ın maçlarının heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
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CUMA:
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor, evinde Altınordu'yu konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

CUMARTESİ:
Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Millilerimiz, Ermenistan karşısına çıkacak. Saat 20'yi gösterdiğinde başlayacak maçı Gürel Yurttaş ve Fatih Saboviç değerlendirecek.

PAZAR:
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'u takibi sürdüren Eyüpspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 19'daki maçı Mirza Şeker yazacak.

28 MART SALI:
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Hırvatistan'ı konuk edecek.
Saat 21.45'te başlayacak maçı Sedat Kaya ve Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

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