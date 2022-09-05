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Süper Lig'de maçların yeni başlama saatleri belli oldu

Süper Lig'de 21.45 olan maç başlama saatlerinin 6. haftadan itibaren değişeceği belirtildi

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 20:55
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Maçların başlama saatleri değişiyor

Süper Lig'de maçların yeni başlama saatleri belli oldu
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Süper Lig'de ilk 5 haftada 21.45 olan günün son maçlarının başlama saatleri, geç olması nedeniyle şikayetlere neden oluyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu, hava sıcaklıklarının da düşmesini gerekçe göstererek maçların başlama saatlerinde değişikliğe gitme kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre 6. hafta maçlarının saatleri 14.00, 17.00 ve 20.00 olarak açıklanacak.

7. haftadan itibaren ise maçlar saat 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00'de başlayacak.

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