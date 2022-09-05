﻿Süper Lig'de maçların yeni başlama saatleri belli oldu

Süper Lig'de ilk 5 haftada 21.45 olan günün son maçlarının başlama saatleri, geç olması nedeniyle şikayetlere neden oluyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu, hava sıcaklıklarının da düşmesini gerekçe göstererek maçların başlama saatlerinde değişikliğe gitme kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre 6. hafta maçlarının saatleri 14.00, 17.00 ve 20.00 olarak açıklanacak.

7. haftadan itibaren ise maçlar saat 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00'de başlayacak.