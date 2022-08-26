Macron: Cezayir ile karışık ve acı dolu bir geçmişimiz var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yıl bağımsızlığının 60. yıldönümünü kutlayan eski Fransız sömürgesi Cezayir’e geldi. Macron, Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından görüşme gerçekleştiren iki lider önemli açıklamalarda bulundu. Macron, 1962’de Fransız sömürgesinden kurtularak bağımsızlığını kazanan Cezayir hakkında yaptığı açıklamada, "Karışık ve acı dolu bir geçmişimiz var. Ve bu bazen geleceğe bakmamızı engelledi" dedi. Tebboune ise, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Bu ziyaretin, Fransa ile ortaklık ve işbirliği için yeni perspektifler açmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Macron’un ayrıca ziyareti kapsamında Cezayir’deki girişimcilerle ve Oran’da da gençlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

FRANSA VE CEZAYİR ARASINDAKİ DİPLOMATİK KRİZ

Fransa ve Cezayir arasındaki diplomatik kriz geçtiğimiz eylül ayının sonlarından bu yana devam ediyor. Fransa’nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesinin ardından Cezayir, Fransa’nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette’yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak tek taraflı olarak nitelendirdiği karara tepki göstermişti.

Cezayir tarihinin Fransa’ya nefret besleme üzerine yazıldığını iddia eden Macron’un "Fransız sömürgesi önce Cezayir ulusu var mıydı?" sözlerinin ardından iki ülke arasında gerilim yeniden tırmanmıştı. Cezayir söz konusu açıklamalara, Paris’teki Büyükelçisi Muhammed Anter Davud’u derhal ülkeye çağırarak ve Cezayir hava sahasını Fransa’ya ait askeri uçaklara kapatarak tepki göstermişti. Macron daha sonra Fransa ve Cezayir arasındaki gerginliği hafifletmek için diyalog çağrısında bulunmuştu.