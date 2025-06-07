Macron Grönland’a gidecek

Kaynak: İHA
Macron Grönland’a gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Grönlandı’ı ziyaret edecek. Macron, 15 Haziran’da gerçekleştireceği ziyarette Grönland ve Danimarka Başbakanları ile görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği belirtildi. Macron'un ziyareti çerçevesinde Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşeceği aktarıldı.

Liderler arasındaki görüşmelerde Kuzey Atlantik ve Arktik güvenliği, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve kritik mineraller konularının ele alınacağı ifade edildi.

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