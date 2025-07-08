Macron, İngiliz Parlamentosu'nda konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 Temmuz 2025 Salı günü İngiltere'ye gerçekleştirdiği üç günlük devlet ziyaretine başladı. Ziyaretin ilk durağı olan İngiliz Parlamentosu'nda milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyelerine hitap eden Macron, geniş bir yelpazede konulara değindi. Konuşmasının odak noktalarından biri, Birleşik Krallık ve Fransa'nın yasa dışı göçle "insanlık, dayanışma ve kararlılıkla" mücadele etme sorumluluğu oldu. Bu ifade, iki ülke arasındaki göçmen krizi konusundaki iş birliğinin altını çizdi.

UKRAYNA VE GAZZE'YE YÖNELİK NET ÇAĞRILAR

Macron, parlamentodaki konuşmasında Ukrayna ve Gazze'deki savaşlara da değindi. Ukrayna'ya verilen desteğin devam edeceğini belirterek, "son dakikaya kadar savaşacağız" mesajını verdi ve sürdürülebilir bir barış için müzakerelerin önemine dikkat çekti. Orta Doğu'daki çatışmalara gelince, Macron "Gazze'de koşulsuz ateşkes" çağrısında bulundu ve Filistin devletinin tanınması için "birlikte çalışmanın" barışın tek yolu olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, Fransa'nın küresel çatışmalardaki aktif rolünü ve diplomatik çabalarını ortaya koydu.

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EKONOMİK VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık, Fransa ve Avrupa'nın güvenliği güçlendirmek için teknolojiye yatırım yapması ve "Çin ve ABD'ye aşırı bağımlılığı" azaltması gerektiğini ifade etti. Bu, özellikle mevcut jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında, Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırma arzusunun bir yansıması olarak değerlendirildi. Konuşmasının ardından Macron, Parlamento Meydanı'na geçerek Başbakan Sir Keir Starmer ile birlikte Winston Churchill heykeline çelenk bıraktı. Bu jest, iki ülkenin tarihi bağlarını ve liderler arasındaki iş birliği ruhunu simgeledi. Macron'un bu kapsamlı konuşması, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece kraliyet protokolleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ciddi siyasi ve stratejik konuları da kapsadığını gösterdi.