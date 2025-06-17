Macron: İran’da rejim değişikliği Orta Doğu’da kaosa yol açar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Macron: İran’da rejim değişikliği Orta Doğu’da kaosa yol açar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde İran'da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir girişimin Orta Doğu'da kaosa yol açacağı uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Dini Lideri Ali Hamaney'i "şimdilik" öldürmeyi düşünmediğine ilişkin açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "İran'da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir girişim Orta Doğu'da kaosa yol açacaktır" dedi.

Trump'ın İran ile diplomasinin yeniden başlatılmasında kritik bir role sahip olduğunu belirten Macron, "ABD Başkanı'nın İran ile İsrail arasında bir ateşkesten yana olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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