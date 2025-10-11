

Fransa'da hükümetin düşmesinin ardından devam eden siyasi krizde yeni bir gelişme yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden Başbakan Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak görevlendirdi. Macron'un Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Sebastien Lecornu yeniden hükümet kurmakla görevlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

LECORNU: "BU GÖREVI BAŞARIYLA YERINE GETİRMEK IÇIN ELIMDEN GELENI YAPACAĞIM"



Lecornu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni görevini kabul ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Macron tarafından bana verilen bu misyonu bir görev bilinciyle kabul ediyorum. Yıl sonuna kadar Fransa'ya bir bütçe kazandırmak ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen sorunlara çözüm üretmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu siyasi krize, Fransız halkını bunaltan bu belirsizlik ortamına ve Fransa'nın imajına ve çıkarlarına zarar veren istikrarsızlığa son vermeliyiz. Daha önce de belirttiğim gibi, bu ancak son haftalardan çıkarılması gereken dersler ışığında ve bazı şartlar altında başarılabilir. Son günlerde yapılan istişarelerde gündeme gelen tüm konular parlamentoda tartışmaya açılacaktır. Milletvekilleri ve senatörler sorumluluk alacak, tartışmalar sonuçlandırılacaktır. Kamu maliyesini yeniden yapılandırmak, geleceğimiz ve egemenliğimiz açısından öncelikli bir zorunluluktur, bu gereklilikten kimse kaçamaz. Her türlü siyasi hedef meşrudur ve değerlidir, ancak hükümete katılanlar, 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair şahsi hedeflerini bir kenara bırakma taahhüdünde bulunmalıdır. Yeni hükümet, yenilenmeyi ve yetenek çeşitliliğini yansıtmalıdır. Bu görevi başarıyla yerine getirmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

BARDELLA: "HALKTAN KOPUK KÖTÜ BIR ŞAKA"

Fransa muhalefetinden ise Macron'un kararına sert tepkiler yükseldi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Jordan Bardella duruma tepki gösterek, partisinin "umutsuz koalisyonu" derhal düşüreceğini belirtti. Bardella, "Emmanuel Macron tarafından atanan 2. Lecornu hükümeti, daha önce hiç eşi görülmemiş izole ve halktan kopuk kötü bir şaka. Ulusal Birlik, halktan korkan ve sadece Ulusal Meclis'in feshedilmesi korkusuyla ayakta duran bu hükümeti kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Melenchon: "Macron, Macron olmaktan başka bir şey yapamıyor"

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri Jean-Luc Melenchon da kararı kınayarak, "Bu komedinin dekoru olan kişiler sadece gülünç duruma düşer. Macron, Macron olmaktan başka bir şey yapamıyor" dedi.

Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sadece, "İnanılmaz" ifadesini kullandı.