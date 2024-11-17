"Macron istifa" sloganları Paris'i inletti

Fransa'da 2018 yılında başlayan Sarı Yelekliler Hareketi kapsamında yürüyüş düzenleyen göstericiler, Paris'i "Macron istifa" sloganlarıyla inletti.

Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler Hareketi 6. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Köylülerin kullandığı mazot için yapılan akaryakıt zammına karşı başlatılan ve ülke geneline yayılan Sarı Yelekliler Hareketi'nin Paris'teki yürüyüşünde önceki yıllara göre katılımın düştüğü görülse de yüzlerce kişi Louvre Müzesi'nde bir araya geldi. Pigalle'e doğru yürüye göstericiler, "Her zaman ayaktayız asla diz çökmeyeceğiz", "Vatandaş girişimi referandumu", "Sarı Yelekliler Birliği" pankartları taşırken, "Macron istifa", "Sarı Yelekliler Meydanlarda" gibi sloganlar attı.

Konuşma yapan Sarı Yelekli gösterici, "Bu eylem şekli bitti başka bir şeye geçilmesi gerekiyor. Yapılanların hiçbir şeye yaramadığını gördük. Eylemlere başladığımızda mazot 1,30 euroydu. Şimdi ise, 1,68 euro civarında. Değişen bir şey olmadığının farkındayız" şeklinde konuştu.

SARI YELEKLİLER HAREKETİ

Sarı Yelekliler Hareketi, Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü giden ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Her Cumartesi düzenlenen yürüyüşlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı büyük tepki vardı. Düzenlenen yürüyüşlerde polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşanmış, yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi bazı önemli uzuvlarını kaybetmişti. Restoran ve mağazalar yağmalanmış, birçok iş yeri tahrip edilmişti. Olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.