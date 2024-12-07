Macron, Notre Dame açılışında Trump ve Zelenski ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihi Notre Dame Katedrali’nin Pazar günü gerçekleştirilecek yeniden açılışı öncesinde önemli diplomatik görüşmelere hazırlanıyor. Macron, ABD’nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ayrı ayrı bir araya gelecek. 2019 yılında çıkan yangınla büyük zarar gören ve restorasyonu tamamlanan Notre Dame, bu tarihi etkinlikte yeniden kapılarını açacak.

Bu görüşme, Trump’ın Kasım 2024’teki ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından yurt dışına yaptığı ilk ziyaret olacak. Trump, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’da görevine başlayacak. Bu durum, Avrupa'da özellikle Ukrayna ve NATO cephesinde merakla izleniyor. Trump’ın geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın bir duruş sergilemesi ve NATO ile yaşadığı gerginlikler, Zelenski’nin yanı sıra Avrupa ülkelerini de tedirgin ediyor.

PARİS’İN YENİ SİMGESİ: YENİLENEN NOTRE DAME

Notre Dame Katedrali, Nisan 2019’da meydana gelen yıkıcı yangından bu yana kapalıydı. Açılış etkinliği, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve ABD First Lady’si Jill Biden gibi önemli isimlerin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Ancak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katılımı son anda iptal edildi. Leyen’in, Uruguay ile bir ticaret anlaşması imzalamak için Mercosur zirvesine katılmayı tercih etmesi, Fransa’nın geçmişte bu anlaşmaya karşı çıktığı düşünüldüğünde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Trump ve Macron: Karmaşık İlişkiler Yeniden Gündemde

Macron, Trump’ı Notre Dame’ın yeniden açılışına davet ederek Fransa’nın ABD ile ilişkilerini güçlendirme arzusunu ortaya koydu. Trump, sosyal medya platformu TruthSocial’da yaptığı açıklamada, “Bu cumartesi Paris’te tarihi ve görkemli Notre Dame Katedrali’nin açılışına katılacak olmaktan onur duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

İki liderin geçmişteki ilişkileri oldukça inişli çıkışlıydı. 2017’de Trump, Macron’un daveti üzerine Bastille Günü askeri geçit törenine katılmış ve iki lider arasında uzun süre konuşulan bir tokalaşma yaşanmıştı. 2018’de ise Trump ve eşi Melania, Macron ve Fransız First Lady Brigitte’i Beyaz Saray’da ağırlamıştı.

Bu açılış ve görüşmeler, Trump’ın göreve başlamadan önce Avrupa ile ilişkilerde nasıl bir yol izleyeceği konusunda ipuçları verebilir. Özellikle Paris’in ABD ile daha güçlü bir iş birliği hedefi, bu dinamiğin geleceğini şekillendirecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.