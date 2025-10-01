Macron Putin'e meydan okudu: Rus jetlerini vururuz

Macron, Avrupa hava sahasını ihlal eden Rus jetlerinin düşürülebileceğine söyledi.

"Stratejik belirsizlik doktrinine göre, hiçbir şeyin ihtimal dışı olmadığını söyleyebilirim. Rusya, uyarıda bulunmadan Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna direndi. Ancak 2022 baharında, Amerikalı ortaklarımız asker göndermeyeceklerini açıkladılar. Moskova'ya ne yapmayacağımızı söyleyip durduk. Bu bir zayıflık işaretidir. Putin'i belirsizlikle sınamalıyız. Ve özellikle Amerikalılara olan bağımlılığımızı azaltmalıyız."

"RUSYA AVRUPALILAR İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT"

Kendimizi silahlandırma sürecindeyiz. Ancak uzun süre Rusya'yı hafife aldık. Rusya, ekonomik olarak Avrupa'dan çok daha zayıf, nüfusu azalıyor ve sanayisi yenilikçi değil. Ancak çok daha fazla ve daha hızlı silah üretiyor. Tehdidi hafife aldık. Barış durumundan savaş durumuna bir gecede geçilmez. Sürekli bir çatışma içindeyiz. Terörizmin yanı sıra, Rusya Avrupalılar için en büyük yapısal tehdittir.

"KOLEKTİF GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE ATIYOR"

"Seçim kampanyalarımıza müdahale ederek, siber saldırılar düzenleyerek, muhalif aktivistleri öldürerek ve baskı aracı olarak göç akınlarını kullanarak kolektif güvenliğimizi tehlikeye atıyor. Rusya hava savunmamızı test ediyor ve nükleer doktrinini değiştirdi."

"FRANSA, ALMANYA VE AVRUPA'DA DEMOKRASİYİ MANİPÜLE EDİYORLAR"

Rusların, Fransa'daki tahtakurusu salgını hakkındaki haberler gibi yalanlar yayarak kamuoyumuzu ne kadar etkilediği hafife alınıyor. Açık toplumlarımız bilgi savaşlarına karşı savunmasız durumda. Rus gizli ordusunun demokrasilerimizde yayıldığını anladığımızda naif davranıyoruz. Bu ordu, dijital botlar olarak adlandırılan küçük, yüzü olmayan savaşçılardan oluşuyor. Fransa, Almanya ve Avrupa'da demokrasiyi manipüle ediyorlar.