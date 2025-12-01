Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Elysee Sarayı’nda ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi amacıyla hazırladığı 28 maddelik barış planını görüştü. İki lider, Cenevre’de süren temaslar, Amerikan teklifinin detayları ve Avrupa’nın barış çabalarındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ZELENSKİ’NİN PARİS’E 10’UNCU ZİYARETİ

Rusya’nın 2022’de başlattığı saldırılardan bu yana Zelenski, Fransa’ya 10’uncu kez resmi ziyarette bulundu. Elysee Sarayı’nın ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Macron’un Zelenski’i karşıladığı fotoğraflar paylaşılırken, görüşmenin “barış çalışmalarının sürdüğü” bir dönemde gerçekleştiği vurgulandı.

Açıklamada, iki liderin görüşmelerinin “Cenevre görüşmeleri, Amerikan planı ve Avrupalı ortaklarla yakın istişarelerin devamı niteliğinde adil ve kalıcı bir barışa ilişkin koşulları” ele aldığı belirtildi.

TRUMP’IN PLANI AVRUPA BAŞKENTLERİNDE MASADA

Macron ve Zelenski’nin görüşmesinin ana başlığını oluşturan Trump’ın 28 maddelik barış planı, son haftalarda hem Avrupa’da hem de ABD-Ukrayna temaslarında öncelikli gündem maddesi hâline geldi. Bu kapsamda ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida’da bir araya gelerek planı değerlendirdi; Rubio ve Umerov toplantının “çok faydalı ve verimli” geçtiğini açıkladı. İki ülke heyeti ayrıca 23 Kasım’da Cenevre’de yine aynı plan üzerinde görüşmeler gerçekleştirmişti.

FRANSA, ÇİN’İN RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖNEMSİYOR

France Culture radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Macron’un bu hafta Çin’e yapacağı ziyarette Ukrayna’da ateşkesin önemli gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

Barrot, savaşın sonlandırılması konusunda Çin’in rolüne dikkat çekerek:

“Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Çin’in Rusya’ya baskı yapmasını” istediklerini belirtti.

Çin’in atacağı adımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes konusunda anlaşmaya varmasını sağlayabileceğini ifade etti.

Macron, 25 Kasım’da yaptığı açıklamada Trump’ın planına ilişkin, ABD’nin önerisinin Avrupalı aktörlerin hassasiyetleri gözetilerek geliştirilmesi gerektiğini ve planın bazı maddelerinde “Avrupalılar lehine müzakere edilmesi gereken noktalar” bulunduğunu belirtmişti; bu nedenle Paris’te yapılan görüşme, Avrupa’nın barış sürecindeki rolünün netleşmesi açısından kritik bir temas olarak değerlendiriliyor.

ABD'NİN 28 MADDELİK PLANI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ABD'nin 28 maddelik planı ortaya çıktı.

İşte o maddeler,

1. Ukrayna'nın egemenliği teyit edilecektir.

2. Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında kapsamlı bir saldırmazlık anlaşması imzalanacak ve son 30 yılın tüm anlaşmazlıkları giderilmiş sayılacak.

3. Rusya'nın komşu ülkeleri işgal etmeyeceği ve NATO'nun daha fazla genişlemeyeceği tahmin ediliyor.

4. Küresel güvenliğin sağlanması, işbirliği ve gelecekteki ekonomik kalkınma fırsatlarının artırılması amacıyla, tüm güvenlik sorunlarının çözümü ve gerginliğin azaltılması için koşulların oluşturulması amacıyla, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve NATO arasında diyalog gerçekleştirilecektir.

5. Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilecek.

6. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü 600.000 personelle sınırlandırılacak.

Not: Ukrayna ordusunun şu an 800 bin -850 bin personeli var ve savaştan önce bu sayı 250 bin civarındaydı.

7. Ukrayna, NATO'ya katılmayacağını anayasasına ekleyecek. NATO da tüzüğüne Ukrayna'nın gelecekte üyeliğe kabul edilmeyeceğine dair bir hüküm ekleyecek.

8. NATO, Ukrayna'ya asker konuşlandırmamayı kabul etti.

Not: Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere NATO ülkeleri, savaştan sonra Ukrayna topraklarında az sayıda Avrupa askerinin bulunmasını öngören ayrı teklifler üzerinde çalışıyorlardı. Bu plan, bu çalışmalara sekte vuracağa benziyor

9. Avrupa savaş uçakları Polonya'da konuşlandırılacak.

10. ABD garantisi:

ABD garanti karşılığında tazminat alacak;

Ukrayna Rusya'yı işgal ederse, garantiyi kaybedecek;

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde, kararlı ve koordineli bir askeri karşılık yanında, tüm küresel yaptırımlar yeniden yürürlüğe konulacak, yeni toprakların tanınması ve bu anlaşmanın tüm diğer faydaları iptal edilecektir;

Ukrayna'nın Moskova veya St. Petersburg'a sebepsiz yere füze fırlatması halinde güvenlik garantisi geçersiz sayılacak.

11. Ukrayna AB üyeliğine uygundur ve bu konu değerlendirilirken Avrupa pazarına kısa vadeli tercihli erişim hakkına sahip olacaktır.

12. Ukrayna'nın yeniden inşası için güçlü bir küresel önlem paketi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:

Teknoloji, veri merkezleri ve yapay zeka gibi hızla büyüyen sektörlere yatırım yapmak üzere Ukrayna Kalkınma Fonu'nun kurulması.

ABD, Ukrayna ile boru hatları ve depolama tesisleri de dahil olmak üzere Ukrayna'nın doğalgaz altyapısının yeniden inşası, geliştirilmesi, modernizasyonu ve işletilmesi konusunda iş birliği yapacak.

Savaştan etkilenen bölgelerin yeniden canlandırılması, kentlerin ve yerleşim alanlarının yeniden inşası ve modernizasyonu için ortak çabalar.

Maden ve doğal kaynakların çıkarılması.

Dünya Bankası bu çabaları hızlandırmak için özel bir finansman paketi geliştirecek.

13. Rusya küresel ekonomiye yeniden entegre edilecek.

14. Dondurulan fonların kullanılması. (Dondurulan Rus varlıklarının 100 milyar doları, ABD öncülüğündeki Ukrayna'nın yeniden inşası ve yatırım çalışmalarına yatırılacak. ABD bu girişimden elde edilen kârın %50'sini alacak)

15. Bu anlaşmanın tüm hükümlerine uyulmasını teşvik etmek ve sağlamak amacıyla güvenlik konularında ortak bir Amerikan-Rus çalışma grubu kurulacaktır.

16. Rusya, Avrupa ve Ukrayna'ya yönelik saldırmazlık politikasını yasayla güvence altına alacaktır.

17. ABD ve Rusya, START I Antlaşması da dahil olmak üzere nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve kontrolüne ilişkin antlaşmaların geçerliliğini uzatma konusunda anlaşacaklardır. (ABD-Rusya arasındaki son büyük silah kontrol anlaşması olan New START'ın süresi Şubat ayında doluyor)

18. Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine Dair Antlaşma uyarınca nükleer olmayan bir devlet olmayı kabul eder.

19. Zaporijya Nükleer Santrali, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) denetiminde devreye alınacak ve üretilecek elektrik Rusya ve Ukrayna arasında yarı yarıya eşit olarak dağıtılacak.

20. Her iki ülke, farklı kültürlere yönelik anlayış ve hoşgörüyü teşvik etmeyi ve ırkçılık ile önyargıyı ortadan kaldırmayı amaçlayan eğitim programlarını okullarda ve toplumda uygulamayı taahhüt edecek.

21. Kırım, Luhansk ve Donetsk, ABD de dahil olmak üzere, fiilen Rusya'nın toprağı olarak tanınacak. Herson ve Zaporijya temas hattı boyunca dondurulacak, bu da temas hattı boyunca fiili bir tanıma anlamına gelecek. Rusya, beş bölge dışında kontrol ettiği diğer mutabakata varılan topraklardan vazgeçecek. Ukrayna kuvvetleri, Donetsk Oblastı'nın şu anda kontrol ettikleri kısmından çekilecek ve bu çekilme bölgesi, uluslararası alanda Rusya Federasyonu'na ait bir bölge olarak tanınan tarafsız bir silahsızlandırılmış tampon bölge olarak kabul edilecek.

22. Gelecekteki toprak düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra, hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna, bu düzenlemeleri zorla değiştirmemeyi taahhüt edecek. Bu taahhüdün ihlali durumunda herhangi bir güvenlik garantisi geçerli olmayacak.

23. Rusya, Ukrayna'nın Dinyeper Nehri'ni ticari faaliyetler için kullanmasını engellemeyecek ve Karadeniz üzerinden tahılın serbest taşınması konusunda anlaşmalar yapılacak.

24. Çözüm bekleyen sorunları çözmek için bir insani yardım komitesi kurulacak.

25. Ukrayna'da 100 gün sonra seçim yapılacak.

26. Bu çatışmaya dahil olan tüm taraflar, savaş sırasındaki eylemlerinden dolayı tam af alacak ve gelecekte herhangi bir talepte bulunmayacaklar.

27. Bu anlaşma hukuken bağlayıcı olacaktır. Uygulanması, Başkan Donald J. Trump başkanlığındaki Barış Konseyi tarafından izlenecek ve garanti altına alınacak. İhlaller durumunda yaptırımlar uygulanacaktır.

28. Tüm taraflar bu anlaşmayı kabul ettiklerinde, her iki taraf anlaşmanın uygulanmasına başlamak üzere mutabık kalınan noktalara çekildikten hemen sonra ateşkes yürürlüğe girecektir.

ABD VE UKRAYNA 28 MADDELİK PLANI GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği 28 maddelik planı, müzakere edilmeye devam ediliyor. Pazar günü beş saat süren toplantıda ABD ve Ukrayna tarafları da bu planı görüşmüştü.

Ukraynalı iki yetkili ABD merkezli Axios'a yaptığı açıklamada, sözkonusu toplantının oldukça "zor" ve "verimli" geçtiğini ifade etmişti. Toplantıda savaş sonrasında Ukrayna'nın Rusya'ya bırakmasını istediği topraklar, güvenlik garantileri gibi konular gündemdeydi. Trump'ın 28 maddelik planının basına sızan ilk versiyonunda, Ukrayna'nın doğusunun (Donbass) Rusya'ya bırakılması ve Kiev'in NATO'ya üye olmayacağını anayasal bir şekilde garantilemesi isteniyordu.

Bu maddeler üzerinde yapılan toplantılarda Ukrayna'nın talepleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılsa da söz konusu revizyonlar henüz kamuoyuna duyurulmadı. ABD medyasına göre Ukrayna açısından zor ve uzun geçen bu toplantıda ABD heyetinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilci Steve Witkoff, ve Trump'ın resmi görevi olmayan, gayrimenkulcü damadı Jared Kushner yer aldı. Ukrayna tarafında ise Ulusal Güvenlik Danışmanı Rüstem Umerov ve ordu yetkilileri yer almıştı.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ MOSKOVA'DA PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Trump'ın özel temsilcisi Witkoff, salı günü Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Ukrayna planda revizyon istese de Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin tamamını kontrol altına alana kadar durmayacağını söylüyor.