Kaynak: AA
Macron ve Zelenskiy arasında kritik görüşme

Fransa lideri Macron ve Ukrayna lideri Zelenskiy, Trump-Putin görüşmesinin ardından bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmenin ardından bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ve Zelenskiy telefonda görüştü.

Elysee Sarayı, iki liderin, Trump-Putin'in Alaska'daki görüşmesinin ardından uygun bir zamanda bir araya gelme konusunda anlaştığını belirtti.

Macron ve Zelenskiy'nin nerede ve ne zaman görüşeceğine dair bilgi verilmedi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 13 Ağustos'ta düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya Macron'un yanı sıra Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler de katılmıştı.

Macron, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Alaska'daki toplantıda ABD'nin isteğinin ateşkes elde etmek olduğu net bir şekilde ortaya koydu. Bu toplantı sırasında ABD'nin bir ateşkes elde etmesi çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.

