Macron'a Gazze tepkisi: Eylemsizliğinden sorumlu tutulmalı

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "eylemsizliği" nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Villepin, Radio J'de katıldığı programda hükümetin Gazze politikasını eleştirdi.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasını takdirle karşıladığını dile getiren Villepin, ancak Gazze'deki "felaketin" önlenememesine de tepki gösterdi.

Eski Fransa Başbakanı, Gazze'deki felaketin uluslararası kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini ancak "Avrupalı devletlerin yeterli adım atmaya cesaret edemediklerini" vurguladı.

Bu nedenle hükümet liderlerinin "tarih mahkemesinde yargılanacağı" değerlendirmesinde bulunan Villepin, "Emmanuel Macron, tüm Avrupa liderleri gibi hesap vermek zorunda kalacak." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 283 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 575 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 724 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 534 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 523'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 473 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.