Macron’dan İran’a "azami itidal" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'a "azami itidal" çağrısında bulundu.

İran'ın resti sonrası ABD'den flaş açıklama!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Macron, görüşmede İran'a "azami itidal" çağrısında bulundu. Diplomasiye geri dönülmesi ve İran'ın nükleer silahlardan vazgeçmesi çağrısında da bulunan Macron, "Başka alternatif yok, herkes için barış ve güvenliğe giden tek yol bu" dedi.