Macron'dan İran'a nükleer uyarı! Müzakereleri hızlandıracağız...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian ile yaptığı görüşmenin ardından, Tahran'ın nükleer programına ilişkin Avrupa ile yürütülen müzakerelerin hız kazanacağını açıkladı. Macron, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini vurguladı.

"ASLA NÜKLEER SİLAH EDİNMEMELİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Avrupa ülkeleriyle İran arasındaki müzakereleri hızlandıracaklarını duyurdu. Macron, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran asla nükleer silah edinmemeli ve niyetlerinin barışçıl olduğuna dair tam garantiler sunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Macron, savaşın sonlandırılması ve daha büyük tehlikelerden kaçınılması adına diplomatik yolların hâlâ mümkün olduğuna inandığını belirtti.