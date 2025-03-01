Macron'dan Trump ve Zelenskiy kavgası için ilk açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki tartışmasıyla ilgili, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı." açıklamasını yaptı.

Macron, 2 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi. Rusya'nın "saldırgan" ülke, Ukrayna toplumunun ise "saldırıya uğrayan taraf" olduğunu savunan Macron, "Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık." dedi.

"UKRAYNALILARA SAYGI DUYULMALI"

Macron, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara (Ukraynalılara) saygı duyulmalı." diye konuştu.

Trump, Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.