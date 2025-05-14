Maçta direğe çarparak yaralanmıştı! Taiwo Awoniyi ölüm riski nedeniyle suni komaya alındı

İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı futbolcu Taiwo Awoniyi, Leicester City ile oynanan maçta direğe çarparak ağır yaralandı. Karın bölgesinden ciddi şekilde yaralanan oyuncu, kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alındıktan sonra ölüm riski nedeniyle suni komaya alındı.

27 yaşındaki forvet, maç sırasında yaşadığı çarpmanın ardından bir süre oyuna devam etmeye çalıştı ancak artan ağrılar üzerine sahadan çıkarıldı. Oyuncunun oyundan çıkmasının ardından Nottingham Forest, son 10 dakikayı 10 kişi tamamladı.

Kulüp, futbolcunun oyundan çıkarılmasına rağmen değişikliğe izin verilmemesine tepki gösterdi. Nottingham Forest’tan yapılan açıklamada, “Oyuncu sağlığı her zaman her şeyin önündedir” denildi. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis de sağlık ekibinin oyuncunun oyuna devam etmesine onay vermesini eleştirerek süreci sorguladıklarını belirtti.

Awoniyi'nin hastanedeki tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Yaralanmasının hayati tehlike yaratabilecek boyutta olduğu bildirildi.