Maçta futbolcular birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü

TFF 1. Lig'de 12. haftasında Sakaryaspor’un Kocaelispor'u konuk ettiği maçta ortalık karıştı. Maçın ikinci yarısında ısınmak için kendilerine belirlenen alana giden Kocaelisporlu futbolcular sahaya atılan yabancı maddelere tepki gösterdi.

Maçın 52. dakikasında Kocaelispor futbolcuları Barış Alıcı ve Ahmet Ağat tepki gösterdikten sonra başka bir alana giderken Sakaryasporlu Salih Dursun ile tartışma yaşadı ve akabinde ortalık karıştı. İki takımın futbolcuları ve yedek kulübelerindeki teknik ekip arasında arbede yaşandı.

MAÇ UZUN SÜRE DURDU

Kavgadan sonra saha adeta savaş alanına döndü. Hem tribünden atılan yabancı maddeler hem de oyuncular arasındaki kavga tansiyonu bir hayli yükseltti.

İki takım arasında yşaanan olaylar sebebiyle maç uzun süre durdu. Gerginliğin yatışması ile beraber maç kaldığı yerden devam etti.