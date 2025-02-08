Maçta hakeme hakaret eden antrenöre ceza geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Maçta hakeme hakaret eden antrenöre ceza geldi

Burdur’da oynanan amatör küme maçında Bucak Belediyespor’da kaleci antrenörlüğü yapan Ömer Çağlayan, hakem Alper Oran’a hakaret etti. Hakemin açtığı davada hakaret eden antrenöre ceza verildi.

Burdur 1'inci Amatör Küme'de 21 Nisan tarihinde Bucak İlçe Stadyumu'nda oynanan Bucak Belediye Oğuzhanspor, Burdurspor karşılaşmasının sonunda Bucak temsilcisinin eski kaleci antrenörü Ömer Çağlayan, hakem Alper Oran'a hakaret etti. Oran'ın şikayeti üzerine Ömer Çağlayan hakkında Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu görevlisine karşı alenen hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Bucak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Ömer Çağlayan'ın hakaret suçundan 354 gün karşılığı 10 bin 620 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli sicil kayıtları itibariyle önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, olay sebebiyle meydana gelmiş somut bir zararın bulunmaması, sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle sanık hakkında belirlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verdi.

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Maçta hakeme hakaret eden antrenöre ceza geldi
Maçta hakeme hakaret eden antrenöre ceza geldi