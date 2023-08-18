Maçta korsan yayın hacklendi. Bayraktar ve Siha logosu koydular

Maribor- Fenerbahçe maçı skandal anlara sahne oldu. Maçın ikinci yarısında kavga çıkmasıyla beraber karşılaşma durdu ve UEFA yetkilileri Sarı Lacivertli taraftarları tribünden çıkardı. Öte yandan ilginç bir olay yaşandı. Korsan maç yayını yapan bir siteyi hackleyenler, ekrana SİHA ve Bayraktar resmi koydular.

Maçta korsan yayın hacklendi. Bayraktar ve Siha logosu koydular

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Maribor'u 3-0 yendi ve play-off'ta Twente'nin rakibi oldu.

UEFA FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN STATTAN ÇIKMASINI İSTEDİ
Öte yandan maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

IRKÇI TEZAHÜRATLAR GERİLİMİ ARTTIRDI
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı. Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi.

YAYIN ELE GEÇİRİLDİ
Bunlar olurken korsan yayın yapan bir site hacklendi. Olayların olduğu esnada ekrana SİHA ve Bayraktar logosu koyan hackerlar, "Ansızın 82 Slovenya" ve "FuckSlovenia" etiketi açtılar.
O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

whatsapp-image-2023-08-18-at-00-05-27.jpeg

whatsapp-image-2023-08-18-at-00-05-26.jpeg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Yaşam
Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu Güncel
Ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan hastanedeki odasında ölü bulundu
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams Bodrum’da konser verdi Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams Bodrum’da konser verdi
Google’nin yapay zekası Bard ile işleri kolaylaştırın. İşte size 10 ipucu Teknoloji - Otomotiv
Google’nin yapay zekası Bard ile işleri kolaylaştırın. İşte size 10 ipucu
AKP’li Ömer İleri, Amerikan gençlerini Türk gençlerine örnek gösterdi Güncel
AKP’li Ömer İleri, Amerikan gençlerini Türk gençlerine örnek gösterdi
Artvin'de minibüs devrildi: 11 yaralı Yaşam
Artvin'de minibüs devrildi: 11 yaralı