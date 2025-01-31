Maçta takım arkadaşına tokat atan Bahoken’in cezası açıklandı

Süper Lig’in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a 5-2 mağlup olan Kayserispor’un oyuncusu Bahoken, maçın 23. Dakikasında takım arkadaşı Cardoso ile tartışırken tokat attı. Maçın hakemi Bahoken’e kırmızı kart çıkardı.

Kayserispor yönetimi maç sonrası aldığı karar ile oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı.

Kırmızı kart sonrası PFDK’ya sevk edilen Bahoken’in cezası belli oldu. Yapılan açıklamada Bahoken’e 3 maç ceza ve para cezası verildi.

PFDK’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN'ın, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir."