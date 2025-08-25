Mada Adası'nda kuraklık! Yörüklerin yaşamı olumsuz etkilendi

Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi. Beyşehir Gölü'ndeki 32 adanın en büyüğü Mada'da yer alan Kumluca Mahallesi'ndeki 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor.

Gedikli köyüne bağlı Mada Adası'nda yaşayan Yörükler, tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlıyor.

Yaklaşık 200 yıldır adada yaşamını sürdüren konargöçer Yörükler, son yıllarda Beyşehir Gölü'nün suyunun çekilmesi ve göldeki kirlilikten olumsuz etkilendi.

"HER TARAF BALÇIK TARLASINA DÖNDÜ"

Gedikli köyünün muhtarı Kadir Yıldırım, Mada Adası'nın Türkiye'deki tatlı sular içinde yerleşim bulunan tek mahalle olduğunu söyledi.

Beyşehir Gölü'nün çocukluk yıllarında deniz gibi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Şimdi gölden yavaş yavaş eser kalmamakta. Her taraf balçık tarlasına döndü. Vatandaşlarımız bu durumdan çok muzdarip. Gün geçtikçe ileri gidiyor. Eski yağışlarımız yok" diye konuştu.

Beyşehir Gölü'ndeki suyun azalması ve kuruması nedeniyle tarım ve hayvancılığın zarar gördüğünü anlatan Yıldırım, geçimlerinin büyük bölümünü gölden sağladıklarını sözlerine ekledi.