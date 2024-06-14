Madame Coco'nun CEOsu yeni hedeflerini açıkladı

Bir grup gazeteciye şirketteki gelişmeleri anlatan Madame Coco CEO'su Cem Işık, ODTÜ jeoloji mühendisliğini bitirdikten sonra, Amerika'da 7 yıllık iş deneyiminin ardından Türkiye'ye dönmüş, Teknosa ve İpekyol grubunda çalıştıktan sonra da 2020 yılında İlhan Tanacı'nın sahibi olduğu Madame Coco'nun CEO'su oldu.

Şirketin son beş yılda, her yıl yüzde 100, bu yıl içinde ise yüzde 175 büyüdüğüne dikkat çeken Cem Işık 2024 yılında bir milyar dolar yatırım hedefleyen şirketin 23. ülke olarak Hollanda'da mağaza açacağını, 2024 bitmeden ise Fransa ve İspanya'da faaliyet göstermeyi planladıklarını söyledi.

Cem Işık, Avrupa e-ticaret sitesinin iki ay içinde açılacağını, bunun için Düseldorf'ta depo kiraladıklarını, İspanya'da ise depo arayışının sürdüğünü açıkladı.

Mağaza açılacak ülke sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirten Işık, Suudi Arabistan, Senagal ve Fildişi sahiline kadar ulaşacaklarını da anlattı.

Son 8 ayda 2 milyon müşteriye ulaştıklarına da dikkat çeken Cem Işık, Madame Coco'da çalışan 3.500 personelin yüzde 80'nin kadınlardan oluştuğunu, personel alımı ve eğitimine özen gösterdiklerini, bu yüzden tüketici ile iletişimde ciddi ivme kazandıklarına da vurgu yaptı.

2011 yılında kurulan, ev tekstili ve dekorasyon markası Madame Coco da Türkiye dahil 22 ülkede, 450 mağazasıyla hizmet veriyor.

Faaliyet gösterdiği mağazalarında, 150 binin üzerinde metrekare satış alanına ulaşan marka, madamecoco.com üzerinden de ürünlerini satışa sunuyor.

Madame Coco, ev tekstili, banyo, mutfak, sofra, cam, porselen, pişirme ürünleri, aydınlatma, yer grubu, kişisel bakım ürünleri ve kozmetik gibi birçok farklı kategoride hizmet veriyor.

Şirket ayrıca birçok alanda da ödül aldı. Ev tekstilinde, E-ticaretin en iyilerini ödüllerini aldı.