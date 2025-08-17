Madde aldığı öne sürülen şahıstan savunma

Adana'da madde aldıktan sonra kaldırımda garip hareketler yaptığı öne sürülen şahıs narkotik polisleri tarafından yakalandı. Şahsın ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya ,göre bir kişinin madde aldıktan sonra kaldırımda garip hareketler yapması sosyal medyaya yansıdı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis madde aldığı öne sürülen şahsın M.K. (26) isimli bir genç olduğunu belirledi. Polis daha sonra şahsın adresine giderek M.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K.'nın ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ve bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Gencin madde alıp almadığı alınan kan örneklerinden sonra belirlenecek. Maddi aldığının belirlenmesinin ardından "uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılacak" M.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.