Madde bağımlılığına karşı anneler sahada

Kaynak: İHA
Madde bağımlılığına karşı anneler sahada

İstanbul Fatih’teki Sirkeci Garı’nda İstanbul Aile Festivali’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesiyle anne ve anne adaylarına madde bağımlılığına karşı eğitim verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sirkeci Garı'nda İstanbul Aile Festivali düzenlendi. 10-13 arasında düzenlenen festivalde anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde çocukları ve gençleri madde bağımlılığı tehdidinden uzak tutmakta faydalı olabilecek bilgiler paylaşıldı. Madde kullanımı ve bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan seminerde, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocukları bağımlılıktan korumak için etkili yöntemler ve çözüm önerileri de ele alındı.

Öte yandan, yoğun ilgi gösterilen seminerde bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın ve aile desteğinin önemine vurgu yapıldı.

aw431302-01.jpg

aw431302-02.jpg

Son Haberler
Altınordu evinde kayıp
Altınordu evinde kayıp
Mahir Polat için yeni karar! Hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti
Mahir Polat için yeni karar! Hastalığı nedeniyle tahliye edilmişti
Manchester City'den müthiş geri dönüş
Manchester City'den müthiş geri dönüş
Kayseri’de zirai dona karşı buzlu yöntem! Elma üreticileri tedirgin
Kayseri’de zirai dona karşı buzlu yöntem! Elma üreticileri tedirgin
Fabrikada korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fabrikada korkutan patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var