Madde bağımlılığına karşı anneler sahada

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sirkeci Garı'nda İstanbul Aile Festivali düzenlendi. 10-13 arasında düzenlenen festivalde anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde çocukları ve gençleri madde bağımlılığı tehdidinden uzak tutmakta faydalı olabilecek bilgiler paylaşıldı. Madde kullanımı ve bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan seminerde, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocukları bağımlılıktan korumak için etkili yöntemler ve çözüm önerileri de ele alındı.

Öte yandan, yoğun ilgi gösterilen seminerde bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın ve aile desteğinin önemine vurgu yapıldı.