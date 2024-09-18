Madde bağımlısı AVM'de ortalığı karıştırdı

Muş'ta madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve ismi bilinmeyen kişi, girdiği AVM'yi birbirine kattı. Alışveriş merkezinin çocuk oyun alanında makinelere zarar veren kişi, iş yerlerine de saldırdığı belirlendi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı olay, güvenlik kameralarına kaydedildi.

Kentte, madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çocuk oyun alanına girip makineleri tahrip ettiği belirtildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sırasında içerideki anne ve çocuğunun tedirginlik yaşadığı görüldü.

Oyun alanının kapısının camını da kıran saldırgan, diğer iş yerlerine de saldırması dikkat çekti. Alışveriş merkezi çalışanları ve ziyaretçiler, korku dolu anlar kaydedildi. Güvenlik görevlileri, duruma müdahale edip, şüpheliyi uzaklaştırdığı belirtildi.