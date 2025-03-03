Madde bağımlısı baba için karar verildi. 17 yaşındaki kızı isyan etmişti

İzmir'de 17 yaşındaki gencin "Babam madde bağımlısı. Annem, babam tarafından şiddet gördü" diyerek sosyal medyadan yardım istemesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Gözaltına alınan babaya mağdurların evine ve 100 metreden fazla yaklaşmama yasağı geldi. Ayrıca kalıcı çözümlere ulaşmak amacıyla şüpheli E.A. hakkında bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi tedbiri uygulanması talep edildiği de belirtildi.

İzmir’de babasının madde bağımlısı olması nedeniyle zor durumda kaldıklarını iddia eden 17 yaşındaki genç, sosyal medyada yayımladığı video ile annesi ve üç kardeşi için yardım istedi. Genç yayınladığı videoda, "Babamın gördüğü halüsinasyonlar gün geçtikçe artıyor ve daha da tehlikeli oluyor. Meleklerle konuşabildiğini, büyücü olduğundan ve sihir yapabildiğinden bahsediyor. Madde bağımlısı olduğunu asla kabul etmiyor. Kimsenin canı yanmadan bu olayın çözüme kavuşmasını istiyorum artık. Biz daha önce evsiz de kaldık, annem babam tarafından şiddet de gördü. Hepimiz psikolojik olarak çökmüş durumdayız." ifadelerini kullanarak yetkililere yardım çağrısında bulunmuş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçmişti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde kız çocuğu ve ailesi, Cumhuriyet Başsavcılığı adli görüşme odasında uzmanlarla görüşme yaptı.

Kızın pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındı. Ailenin alınan ifadelerinde babadan şikayetçi olmamaları üzerine baba E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

100 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMA YASAĞI

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş, kırılgan gruplara destek sağlamak üzere kurulmuş Cumhuriyet Başsavcılığımız Adli Görüşme Odasında paylaşımda bulunan gencimize verilen pedagog ile sağlanan psikososyal ve avukat eşliğinde sağlanan hukuki destek ile beyanı alınmıştır. Mağdur gencimizin ve annesinin alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olmamaları üzerine oluşan yasal durum karşısında şüpheli E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanına yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin karar verilmiştir. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı olan kişilerin bu bağımlılıktan kurtulması ve yatarak tedavi edilmeleri hususunda daha etkin ve kalıcı çözümlere ulaşmak amacıyla şüpheli E.A. hakkında bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi tedbiri uygulanması talep edilmiştir. Suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmak üzere durum ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne bildirilmiştir."