Madde madde sıralandı! İşte asgari ücret için en önemli kriter

Türkiye’de asgari ücretin 17.002 TL olduğu göz önüne alındığında, dört kişilik bir ailenin basit bir yılbaşı kutlaması bile ciddi bir maliyet yaratıyor.

“HİNDİ YOKSA TAVUK YERİZ”

Evde kutlama yapmayı planlayan bir aile, en ucuz yılbaşı sofrasını kurabilmek için yiyecek ve içeceklerle birlikte yaklaşık 1500 TL civarında harcama yapmak zorunda.

Yılbaşı denince akla gelen ilk yemek ise “hindi.” Ama maalesef ülkemizde birçok aile ekonomik sıkıntılardan dolayı hindi yerine marketlerden tavuk almayı tercih ediyor.

YALNIZCA KURUYEMİŞ BİLE CEP YAKIYOR

Sadece kuru yemişler, örneğin sarı leblebi, badem, antep fıstığı, fındık ve ay çekirdeği gibi ürünler için 200 gramlık paketlerde minimum 370 TL gibi bir maliyet söz konusu. Bu, yalnızca kuru yemişlerin maliyeti.

Yılbaşı sofrasının diğer önemli parçaları da meyve ve tavuk. 4 kişilik bir ailenin muz, portakal, elma gibi meyvelere de en az 100 TL harcaması gerekiyor.

TATLININ TADI İSE KAÇTI

“Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım” diyen vatandaşlar, tatlı fiyatları karşısında ne yapacaklarını bilemiyor. Özellikle fıstıklı baklava isteyen bir aile, 600 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

Bu fiyatlar, asgari ücretle geçinenler için ciddi bir yük oluşturuyor ve yeni yıl gecesi için ailece bir kutlama yapmayı planlayanlar, bütçelerini nasıl dengeleyeceklerini kara kara düşünüyor.

EN UCUZ YILBAŞI SOFRASI MALİYETİ

200 gr sarı leblebi 30 TL

200 gr badem 70 TL

200 gr Antep fıstığı 180 TL

200 gr fıstık 38 TL

200 gr fındık 129

Muz 40 TL

Portakal 35 TL

Elma 30 TL

Gazlı içecek 35 TL

1 bütün tavuk 209 TL

Pilav ise 100 TL