Madem AKP I. parti gözüküyor Daha beklemeden sandığı getirse hani!

Bugünkü durum iktidarın eseri.

Fakirleşen insanlar…

Pahalılaşan hayat,

Gerekçesiz tutuklanmalar nasıl görülmezden gelinir, anlamakta güçlük çekiyorum.

*

Özellikle de CHP’li belediye başkanlarının iddialarla tutuklanması…

Ülke geneline yayılan huzursuzluk…

Ekonominin iyiye gitmemesi…

Vs., vs. bütün bunlar yaşanırken ve gün gibi ortadayken…

Pazarlar ateş pahası olmuş cep yakıyorken…

Ülkeyi derleyip toparlamakta aciz kalanlar, ülkede birinci parti olduklarını iddia edecekler!

Olacak şey mi bu?

Bence bu aklın kabul edemeyeceği bir düşünce!..

*

Ayrıca yaşanan haksızlıklar…

Hukuksuzluklar…

Sanki memleketi bu hale muhalefet getirmişçesine, muhalefet yerinde sayacak, bütün bunları hayatın gerçeği haline getiren AKP, 1. parti olacak öyle mi?

Ben bunu ne aklımla…

Ne mantığımla…

Ne de duygularımla bağdaştırabiliyorum!

Bu durum yaşamın doğal akışına tersmiş gibi geliyor bana.

*

Neden öyle geliyor?

Çünkü milletin büyük bir kısmı açlığa mahkûm edilecek…

İşsizliğe mahkûm edilecek…

Yardımlara muhtaç bırakılacak, sonra da bütün bunları yapanlara onlar oy verecek!

Onları destekleyecek!

İktidarının devam ettirilmesini isteyecek!

Niçin?

!!!

*

Bu olacak şey değil!

İktidara ve muhalefete verilen bir karne olan anket sonuçları yorumlanırken, bir daha gözden geçirilmeli!

Anketler iyi yorumlanmalı…

Aynı anketler yerelde ve genelde AKP’yi dün 1. parti çıkarırken, onun da bir gerekçesi…

Bir dayanağı…

Haklı yanı bir vardı.

*

Hep yazdım yazıyorum da AKP’nin ilk on yılında -sanki- bir ışık yakılmıştı ya, ikinci yarısından sonra o ışığın feri gitti.

Hatta sönmek üzere.

Çünkü bugün CHP belediyelerine atıfta bulunan suçların hemen hepsi AKP belediyelerinde de yaşandığı iddia edilirken, onların görmezden gelinmesi o ışığın ferinin kaçmasına neden oldu.

*

Enflasyon son on yılda durdurulamayan çıkışını sürdürürken, anketler AKP’yi önde çıkaracak, bu millet de bütün bu olup-biteni değerlendirmeyecek öyle mi?

Ve iktidar, hâlâ iktidar olacağını umacak!

*

Bir gazetecinin Sayın Erdoğan’a, CHP’yi kastederek:

“Hâlâ birinci parti olduklarını iddia ediyorlar” demesine, Sayın Erdoğan:

“Türkiye’de birinci parti AK Parti’dir” demiş.

Demir de SONAR araştırma nasıl bir sonuç ortaya koymuş?

Yüzde: 36,2 CHP

Yüzde: 30,9 AKP

Fark : 5,3 puan CHP’nin lehine.

*

Tabi yine de sandık önümüze gelmeden olmaz.

Sandık milletin önüne gelmeli, millet ‘AKP’yi mi, ‘CHP’yi mi tercih eder karar vermeli.

*

Hem AKP, madem 1. parti gözüküyor, o sandığı daha da geç olmadan…

Hazır önde de gözüküyorlarken, getirse de ne olacaksa olsa hani!

Bu millet AKP ile mi, yoksa muhalefetle mi yoluna devam edecek, onu bir belirlese diyorum!

*

Haksız mıyım?