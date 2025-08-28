“Madem istifade edemiyorsun, o halde istifa et!”



Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

İnanlı, mevcut sendikanın üyelerinin haklarını savunamadığını ve büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını belirtti.

“SENDİKA EMEĞİNİZİ KORUYAMIYOR”



İnanlı, açıklamasında, sendikanın üyelerinin beklentilerini karşılayamadığını, gelir kayıplarının telafi edilmediğini ve önemli tazminatlar ile yardımların göz ardı edildiğini ifade etti. 8. Dönem Toplu Sözleşme metninin, yetkili sendika tarafından gizlenen gerçekleri gün yüzüne çıkardığını belirten İnanlı, “Emeğinizi savunamayan bir sendikaya üye olmanın hiçbir anlamı yoktur” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISI: GERÇEK MÜCADELE BAŞKA BİR YERDE



Yeni Sendika İl Temsilcisi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine şu çağrıyı yaptı: “Madem bu sendika size fayda sağlamıyor, kaybettiriyor ve sizi oyalıyorsa, o halde istifa edin!” İnanlı, gerçek sendikal mücadelenin şeffaflık, kararlılık ve emeğin hakkını savunmak olduğunu vurgulayarak, çalışanları bu mücadelede yanlarında olmaya çağırdı.

HAK KAYBETTİRENLERDEN AYRILIN



İnanlı, açıklamasının sonunda, “Hak verilmez, alınır. Hak kaybettirenlerden ayrılmanın, emeğinizin yanında olanlarla yol yürümenin zamanı gelmiştir” ifadelerine yer verdi.