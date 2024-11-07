Maden Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

MADEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/148

Elazığ ili Maden ilçesi Akboğaköyü 132 Ada 2 parsel 134,82m2'si Elazığ ili Maden ilçesi Akboğaköyü 137 Ada 1 parsel 321,27 m2'si üzerinde irtifak hakkı tesis edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup, kamulaştıran kurumca 2942 sayılı yasa uyarınca mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.