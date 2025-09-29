Maden faciası sonrası bakır fiyatlarında sert yükseliş: Goldman Sachs piyasaları uyardı

Dünya bakır fiyatları haftaya dikkat çekici yükselişle başladı. Londra Metal Borsası’nda üç aylık vadeli kontratlar ton başına 10.330 doların üzerine çıkarak yaklaşık %3,6’lık bir yükseliş kaydetti. Uzmanlar keskin yükselişin ardında arz kesintilerine dair artan endişelerin yattığını belirtiyor.

2024 yılı küresel bakır üretiminin yaklaşık %3,5'ini tek başına sağlayan Endonezya’nın Grasberg Madeni'nde yaşanan facia sonrası işletmecilerin “force majeure” yani "mücbir sebep" hakkını kullanarak üretimi durdurma kararı alması arz problemini arttıran en önemli neden olarak gösteriliyor. Maden yönetimi tarafından yapılan açıklamada tam üretime ancak 2027 yılının ortalarında geçilebileceği belirtildi. Bu da 2025 üçüncü çeyreğine yönelik bakır satış tahminlerinin %4, altın satış tahminlerinin ise %6 oranında aşağı yönlü revize edilmesi ile sonuçlandı.

Goldman Sachs'ın konu hakkında yayınladığı son analizde Grasberg Madeni'nde yaşayan facia nedeniyle küresel bakır arzında 525.000 tonluk bir düşüş yaşanması ön görülüyor. Goldman Sachs analistlerine göre maden faciası sonrasında bakır piyasasında yapılandırılmamış arz şoklarında artış ve önümüzdeki dönemde bakır fiyatlarında yukarı yönlü artış bekleniyor.