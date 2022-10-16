Maden faciasında yaşamını yitiren işçinin ağabeyi: Kardeşimi tanıyamadım teşhis edemedim; annem oğlunu kulaklarından tanıdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenler toprağa verilirken, Okan Akgül'ün ağabeyi gazetecilere, kardeşini patlamada oluşan yangından dolayı tanıyamadığını ve teşhis edemediğini söyledi.

Gazeteci Umut Taştan'ın paylaştığı görüntüde, annesinin oğlunu kulaklarından teşhis ettiğini söyleyen Akgül'ün ağabeyi şöyle konuştu:

"Dün sabah beni polis aradı. Evet Okan Akgül'ün ağabeyiyim dedim. Kadın doğuma gelmeniz lazım dedi. Orası otopsi yeri, anladım ben, ölü bulundu. Gittik, ben bile tanıyamadım, üstü başı yanık. Annemi çağırdım, annem kulaklarından tanıdı..."