Maden işçilerinden 'maaş' eylemi

Kaynak: İHA

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Dedeman Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler maaş alamadıkları için bankalarla sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Yahyalı Meydanı'nda toplanan bir grup işçi, şirketten alacaklarının ödenmesini talep etti. Şirket yetkilileri ile görüştüklerini belirten işçiler, her hafta cuma günü ödeme yapılacağı sözü verildiğini ama sözün yerine getirilmediğini kaydetti. İşçiler maaşlarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

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Yaklaşık 200 işçinin maaş alamadığı için mağdur olduğu belirtilirken, işten çıkarılan işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadığı iddia edildi.

Eylemciler, şirket yetkililerinin sürekli maaş ödemelerinin yapılacağına dair verdikleri sözleri tutmadığını ve kendilerini zor durumda bıraktığını, maaş alamadıkları için kredi kartlarına yüklendiklerini ve ödenemeyen borçlar nedeniyle bankalarla sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

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