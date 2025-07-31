Maden-İş'in grev kararına 60 gün erteleme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maden-İş'in grev kararına 60 gün erteleme

Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu vurgulandı. Bu gerekçeyle grev 60 gün süreyle ertelendi.

Türk-İş fiili ilk grevini 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde başlatacaktı.

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600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Hükümet son olarak işçilere, bu yılın ilk altı ayı için yüzde 24, ikinci altı ayı için yüzde 11, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı içinse yüzde 6 zam teklif etmişti.

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