Maden köyünde işçi eylemi! 110 kişi işten çıkarıldı, ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maden köyünde işçi eylemi! 110 kişi işten çıkarıldı, ortalık savaş alanına döndü

Niğde’de maden işletmesindeki 110 işçi, ihaleyi alan yeni taşeron firma NARTAŞ tarafından toplu şekilde işten çıkarıldığı gerekçesi ile eylem başlattı.

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyünde, bir maden işletmesinin taşeron işlerini alan Kayseri firması NARTAŞ’ın, köy halkından yaklaşık 110 kişinin işine son verdiği iddia edildi.

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Yaklaşık 110 yöre halkının işsiz kaldığı belirtilen olayda, iddiaya göre ihaleyi yeni alan taşeron firma köy halkından oluşan işçilerle çalışmak istemedi. Yeni taşeron firma tarafından toplu şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyen işçiler, işletme önünde eylem başlattı. İşçiler durumu protesto etmek amacıyla şantiye giriş-çıkışlarını kapatarak nakliye işlemlerini durdurdu.

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Taşeron firmanın köy halkını işten çıkarmasına tepki gösteren işçiler, uzun yıllardır maden şirketinde çalıştıklarını, yeni firmanın bölge halkı ile çalışmak istemediğini dile getirerek haklarını aramaya devam edeceğini söyledi.

Yeni taşeron firmanın kendilerini mağdur ettiğini söyleyen işçiler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

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