Maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Kaynak: DHA
Maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Hakkari Çukurca karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan 34 yaşındaki Agit Ayaş iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Hakkari- Çukurca karayolunda faaliyet gösteren çinko maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan 2 çocuk babası Agit Ayaş, henüz belirlenemeyen nedenle iş makinesinin altında kalarak, ağır yaralandı.

hakkaride-maden-ocaginda-is-makinesinin-640549-189757.jpg

Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle iş makinesinin altından çıkartılan işçi, ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önün gelen Ayaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un acı günü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'un acı günü
Boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltında! Sosyal medya hesapları inceleme altında
Boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltında! Sosyal medya hesapları inceleme altında
Cinsel tacize uğrayıp darp edilmişti! 3 kişi yakalandı
Cinsel tacize uğrayıp darp edilmişti! 3 kişi yakalandı
Maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü
Maden ocağında iş makinesinin altında kalan işçi öldü
İsrail'den Türkiye'ye açık savaş mesajı! Ardan Zentürk 'fiili savaş durumu' diyerek sıcak gelişmeyi aktardı
İsrail'den Türkiye'ye açık savaş mesajı! Ardan Zentürk 'fiili savaş durumu' diyerek sıcak gelişmeyi aktardı