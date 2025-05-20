Maden ocağında şok kaza!

Kaynak: İHA
Maden ocağında şok kaza!

Kütahya Altıntaş’ta maden ocağında hafriyat kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 54 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oysu köyü yakınlarındaki bir maden ocağında Üzeyir Kılıç'ın (54) kullandığı hafriyat yüklü kamyon, döküm yaptığı esnada yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan ağır yaralı halde çıkarılan sürücü Kılıç, kaldırıldığı Altıntaş Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, memleketi Dumlupınar ilçesine bağlı Küçükaslıhanlar köyünde defnedildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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