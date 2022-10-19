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Maden patlaması nedeniyle ertelenmişti, eczacı mitingi 27 Kasım’da

Türk Eczacıları Birliği, Amasra’da 41 işçinin vefat ettiği maden patlaması nedeniyle iptal edilen “Büyük Eczacı Mitingi"nin 27 Kasım’da yapılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 05:47
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Maden patlaması nedeniyle ertelenmişti, eczacı mitingi 27 Kasım’da

Maden patlaması nedeniyle ertelenmişti, eczacı mitingi 27 Kasım’da
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Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) 16 Ekim’de düzenlemeyi planladığı ancak Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde, 14 Ekim akşamı meydana gelen patlama nedeniyle iptal edilen ‘Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi belli oldu.

TEB’in yaptığı açıklamaya göre eczacıların sorunlarını anlatmak için yapacağı miting 27 Kasım’da gerçekleşecek.

“ANKARA’DA TALEPLERİMİZİ TEK SES TEK YÜREK DİLE GETİRECEĞİZ”

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası, yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi 27 Kasım 2022 olarak belirlenmiştir. Eczanelerinde hizmet sunan meslektaşlarımızla, kamuda görev yapan eczacılarımızla, eczane çalışanlarımızla, eczacılık fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizle, akademisyen hocalarımız ve halkımızla birlikte 27 Kasım Pazar günü Ankara’da taleplerimizi tek ses tek yürek dile getireceğiz. 16 Ekim’deki miting için Türkiye’nin dört bir yanından coşkuyla yollara çıkan meslektaşlarımızın yine aynı coşku ve aynı heyecanla meydanları dolduracağına inancımız tamdır.”

ECZACILARIN TALEPLERİ

Eczacıların yaşadığı sorunlara ilişkin talepleri ise şu şekilde:

* İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması,
* Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması,
* Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında hakkaniyetli düzenlemeler gerçekleştirilmesi,
* Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması,
* İlaç yokluklarına son verilmesi,
* Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi
* Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesidir.

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