Maden suyunun içeriğindeki bikarnonat nedeniyle mide asidini nötralize etmeye yardımcı olarak hazımsızlık sorununun çözüldüğü biliniyor. Uzmanlar maden suyunun hazımsızlığa ne kadar iyi geldiğini açıklamış. Peki, maden suyu hazımsızlığa iyi gelir mi? Maden suyunun faydaları neler?

Uzmanlar, içeriğindeki bikarbonat sayesinde mide asidini nötralize etmeye yardımcı olan maden sularının hazımsızlığın giderilmesini de sağladığını belirtiyor.

Uzun süreli açlık sonrası yemek yemeye bağlı olarak gelişen “dispepsi”, ya da halk arasındaki yaygın adıyla “hazımsızlık”, Ramazan ayında sıklıkla ortaya çıkan şikâyetlerin başında geliyor.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Hazımsızlık; yemek sonrası karnın üst bölgesindeki şişkinlik, baskı hissi ve ağrı şeklinde kendini hissettiriyor. Bu sorunu yaşayan kişilerin öğün miktarlarını azaltarak az ve sık beslenme planını benimsenmesi tavsiye ediliyor.

MADEN SUYU HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Besinlerin hızlı ve yeterince çiğnemeden yenmesi, günlük beslenme alışkanlıklarının dışındaki yiyeceklerden fazla miktarda tercih edilmesi ya da herhangi bir öğün düzeni olmaksızın yatıncaya kadar devamlı yemek yenmesi hazımsızlığı tetikler.

Mineralli maden sularının, içeriğindeki bikarbonat sayesinde mide asidini nötralize etmeye yardımcıdır.

Özellikle yemeklerden sonra mide asit sekresyonunda bir artış olacağı için yemeklerden hemen sonra maden suyu tüketilmesinin faydalı olacaktır.

Bikarbonat, tüm maden sularının doğal bir bileşenidir. Bu nedenle iftar sonrası 1 şişe maden suyu içmek, sadece hazımsızlığı gidermek için değil, vücudumuzun açlık süresince kaybettiği ve çok önemli fonksiyonlara sahip mineralleri yerine koyabilmesi için değerlidir.