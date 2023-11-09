Maden suyu ne zaman içilmemeli

Pek çok farklı yararı ile bir çoğumuzun en keyif aldığı bir içecek maden suyu. Peki, limonlu soda içmenin faydası var mı? Varsa neler? İşte o bilgiler:

LİMONLU SODANIN YARARLARI NELER

Limonlu maden suyu pek çok farklı faydası ile beraber günümüzde yaygın olarak tüketilen doğal kaynaklardan biri. Özellikle mideyi rahatlatması ve hazmı kolaylaştırması en önemli ayrıcalıkları arasında gelir. İdrar yollarında veya böbrek kısmındaki taş oluşumunu da engelleme konusunda etkili. Safra kesesinin ayrıca sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Diğer yandan cildin daha genç ve güzel görünmesini sağlarken, hücre yenilenmesi noktasında da oldukça etkili bir etkiye sahiptir.

Yemeklerden sonra özellikle mideyi rahatlatıcı bir etki sağlar.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı etkilidir.

Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral bakımından oldukça zengindir.

Enfeksiyonlara karşı önemli bir mücadele gösterir.

Kansere karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Tansiyon düşürücü bir etkisi vardır.

Elde bulunan lekeleri çıkartma konusunda kullanılır.

Safra kesesini çalıştırır ve tembelleşmesini önler.

İçerisine biraz tuz eklendiği zaman kalp krizi riskini önler.

Cildi parlatmak ve güzel bir görünüm için etkilidir.

Kardan yapıldığı zaman boğaza iyi gelir ve aynı zamanda dişteki plakları temizler.

Böbreklerde ve idrar yollarındaki iltihaplanmayı önler.

LİMONLU SODANIN ZARARI VAR MI?



Bazı drumlarda limonlu maden suyunun bazı zararları olduğunu söylemek mümkün. Özellikle aç karnına içilmesi tehlikeli. Bir takım ağrılar oluşturabilir. Yanma ve ağrı oluşturması nedeniyle mutlaka aşırı tüketilmemelidir. Bunun dışında mide sorunları olan, reflüsü bulunan ya da hamile olan kişiler de çok tüketmemeli...



