Maden suyu yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Bolu’da, Mudurnu-Akyazı karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, maden suyu yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle Mudurnu-Akyazı karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Beypazarı’ndan Akyazı yönüne seyir halinde olan 06 DP 72 79 plakalı maden suyu yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yola devrildi. Tırda taşınan maden suyu şişeleri tarlaya ve şarampole savrulurken, birçok şişenin kırıldığı gözlendi. Kazada şans eseri yaralanmayan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, karayolunu trafiğe açabilmek için sürücüleri alternatif olarak eski Mudurnu Taş Kesti karayoluna yönlendirdi. Jandarma ekipleri ise bir çekici çağırarak tırın yoldan kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını hızlandırdı.