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Maden suyunu bardakta içmek doğru mu

Günde en az iki şişe tüketilen maden suyu vücudun tüm mineral ihtiyacını karşılıyor. Peki, maden suyu bardakta mı içilmeli, yoksa şişede mi? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 08:04
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Maden suyunu bardakta içmek yanlış mı

Maden suyunu bardakta içmek doğru mu
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aden suları tam anlamıyla bir mineral deposu. Aynı zamanda mide hastalıklarına iyi geliyor, şeker ve gut hastalığının tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engelliyor. Günde en az iki şişe tüketilen maden suyu vücudun tüm mineral ihtiyacını karşılıyor ve aynı zamanda mide hastalıklarına iyi geliyor, şeker ve gut hastalığının tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde de uzmanlarca tavsiye ediliyor. Maden suyu vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında da önemli rol oynuyor.

Ancak tüm bu faydaları sağlaması için maden suyunun bardakta değil cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor. Vücudunuz gün içinde hareketle ya da çeşitli sebeplerden sıvı ve mineral kaybeder. Kaybettiğiniz bu değerleri günde en az 2 şişe maden suyu içerek geri kazanmış olursunuz.

Şişesinde tüketilen maden suyu kapağı açıldığında herhangi bir kabarcıklaşma meydana gelmiyor ancak bardağa boşalttığınızda aşırı bir köpürme olup maden suyundaki gazın (CO2) kaçmasına sebep oluyor. Bunun nedeni ise bulaşık makinesinden çıkan bardakların dahi yeterince steril olmamasıdır. Uzmanlar maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesi üzerinde önemle duruyorlar. Maden sularının içeriğinde yer alan ve sağlığa etkili olan minerallar ise şöyle:

SÜLFAT

Bağırsakların ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Hamilelik, beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gereken bir dönem. İnsan vücudu bebeği besleyebilmek ve gelişmesini sağlamak için normalden daha fazla gıda, sıvı, mineraller ve vitaminlere ihtiyaç duyar. Bu katkıyı doğal yoldan sağlayabilmek için hamilelikte düzenli olarak maden suyu tüketimi tavsiye edilir. Öte yandan maden suyu, böbrek taşlarının oluşumunu da engeller. Aynı su gibi maden suyu da tüketerek vücudunuzda böbrek taşı oluşumunu engelleyebilirsiniz çünkü böbrek taşının oluşumunun en büyük nedeni yeterli miktarda sıvı tüketilmemesidir.

MAGNEZYUM

Hücre zarı, hücre içi ve hücre çekirdeğindeki birçok biyolojik olaylara etkilidir ve kas ile sinirlerdeki elektrik uyarılarının iletilmesini sağlar. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar. Enfarktüs geçiren insanlarda magnezyum düşüklüğü saptanmıştır. Damar sertliğine yol açan damarlardaki yağ ve kalsiyum birikmesi de genellikle magnezyum eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

KALSİYUM

Vücudumuzda en fazla bulunan elementtir. Kemik yapısının yanı sıra kas kasılmalarının düzenlenmesine, sinir uyarılarının taşınmasına, hücre zarlarında iyon değişimine, hormonların, sindirim enzimlerinin ve nörotransmitterlerin salgılanmasına yardımcı olur. İçerisinde kalori ve kolesterol olmadığı için maden suyu, kalsiyum açısından süte en iyi alternatif olmaktadır.

BİKARBONAT

Mide hastalıklarına iyi gelir, şeker hastalığı ve gutun tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde tavsiye edilir.

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