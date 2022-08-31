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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:43
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:51
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
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Resmi Gazete’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 5 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.” Denildi.

BAŞVURU ŞARTUARI

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

c) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,

ç) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)

d) Herhangi bir kamu kuruntunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

e) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

g) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

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