Maden ve “Zeytin Katliamı” yasasına sert tepki

Hüseyin Demir/Uşak

TBMM Genel Kurulu'nda Uşak Milletvekilimiz Op. Dr. Ali Karaoba'nın 'teklifle birlikte kaçak madenciliğin affedileceğini, zeytin ağaçlarının “taşınabilir” bahanesiyle kökünden söküleceğini, mamul değil miras olan doğanın yok edileceği' vurguladı.

Murat Dağı, Anadolu'ya sadece su değil havasına can, insanına hayat, doğasına güç de veriyor. Murat Dağı'ndan beslenen Gediz, Sakarya, Menderes Nehirleri ile Porsuk Çayı Batı Anadolu'nun temiz su ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor. Uşak, Murat Dağı'nın suyunu içiyor. Uşak AK PARTİ milletvekillerinin de imzaladığı zeytine ve doğaya ihanet yasası; su havzalarını, sit alanlarını, koruma alanlarını, ormanları, meraları ve tarım arazilerini madenciliğe açıyor. Maden sahalarında köylüye ait toprakların acele kamulaştırmayla el konulmasının yolu açılıyor. ÇED süreçlerini madencilerin lehine kısaltıyor.

AKP Uşak milletvekillerine soruyorum: Bu kanunu sokakta Uşaklılara nasıl anlatacaksınız? Uşaklıların temiz suyuyla, köylünün toprağıyla ne alıp veremediğiniz var? Bu kanun teklifini geri çekin.

Sadece doların yeşilini değil, doğanın yeşilini sevin." dedi

Meclis konuşmasından sora telefonla görüştüğüm CHP Usak milletvekili Op Dr Ali Karaoba "Murat Dağı konusuyla ilgili 2023'ten bu yana TBMM'ye ve farklı Bakanlıklara 6 ayrı soru önergesi verdik. Meclis'te ve Uşak'ta basın toplantıları düzenledik. Çünkü Murat Dağı konusu yalnızca Uşak'ın ve Ege'nin değil Türkiye'nin simge doğa alanlarından biri. Temiz su kaynakalrının yanı sırabu bölgeye yapılabilecek bir maden geri dönülemeyecek büyük zararlara yol açacaktır.

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu bilimsel gerçeği kapsamında; 1. derece deprem riskinin olduğu maden sahası, aynı zamanda ormanla kaplı olmasına rağmen heyelan riski de taşımaktadır. Tüm bu risklere rağmen milyonlarca ton ağır metal içerecek atığın olası maden açılışında çevreye yayılarak doğaya verilecek zararın oldukça büyük olacağı da açıkça görülmektedir.

Bu sebeple zeytin ağaçlarımızı yok etmeyi amaçlayan ve maden şirketlerine büyük fayda sağlayacak bu kanunun geçmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Son dönemde Meclis gündeminde yer alan “zeytinlik ve mera yasası” (torba yasa teklifi), doğa katliamını yasalaştırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin gıda ve çevre açısından en değerli ürünlerinden olan yüzlerce yıllık zeytinliklerin kesilmesine izin veren bu yasa, ÇED süreçlerini hızlandırıp, su havzaları, sit alanları, meralar ve ormanları madenciliğe açmayı amaçlıyorlar. Türkinin bu kaynakları Beşli çeteye peşkeş çekiliyor doymak bilmiyorlar bunların işi güçü gözü köylünün toprağına çökmek beton dökmem bunlar dikmek yerine hep sökmek murat dağı hedefleri "